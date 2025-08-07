Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент ОАЭ, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест»,— сказал господин Путин журналистам в Кремле.

Сегодня помощник президента Юрий Ушаков выступил с комментарием о прошедшей встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Политик отметил, что встреча российского лидера с Дональдом Трампом согласована. Встреча может состояться в период с 11 по 17 августа. Предоставить площадку для саммита лидеров России и США ранее выражали готовность Турция, Сербия, Швейцария. В качестве возможных площадок также назывались Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Ватикан.

Анастасия Домбицкая