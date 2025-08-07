Турция выступила с предложением к России о проведении контактов

Как узнал «Ъ», в ходе разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с предложением о проведении контактов на турецкой территории. Источник не уточнил, о каких именно контактах шла речь. Ранее Анкара предоставляла стамбульскую площадку для двух переговорных треков с участием России — по линии Москва—Киев и по линии Москва—Вашингтон. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также говорил, что будет добиваться проведения двусторонней встречи лидеров США и России в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров и Хакан Фидан

«Было предложение (турецкой стороны. — "Ъ") о проведении контактов»,— сказал собеседник «Ъ».

О телефонном разговоре глав МИДов Турции и России сообщило сегодня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. По информации источника, в ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация, связанная с переговорами между Россией и Украиной.

Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Сам Дональд Трамп вчера сообщил, что «очень скоро» может провести переговоры с российским визави. По словам Юрия Ушакова, они могут пройти в период с 11 по 17 августа. Где именно, в Кремле намерены раскрыть позднее. Помимо Турции, предоставить площадку для саммита лидеров России и США ранее выражали готовность Сербия и Швейцария. В качестве возможных площадок также назывались Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Ватикан.

С начала года Турция предоставила площадку для двух переговорных треков с участием России — по линии Москва--Киев и по линии Москва--Вашингтон. Российско-украинские прямые переговоры прошли в три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля. С американцами российская сторона провела две встречи по нормализации работы посольств. Последняя прошла 10 апреля. 25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона работает над организацией встреч с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он говорил, что будет добиваться проведения двусторонней встречи лидеров США и России в Стамбуле.

