Путин передал Трампу предложение строить отношения России и США по-новому

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что состоявшаяся в Кремле встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа была деловой и конструктивной. Стороны обсуждали дальнейшую совместную работу по урегулированию украинского кризиса. Также представителю американского президента передали сообщение для Вашингтона.

«Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому — взаимовыгодному сценарию, — сказал господин Ушаков (цитата по "Интерфакс"), — существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы».

Помощник президента РФ также сообщил, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе.

