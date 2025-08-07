В Кремле сообщили о согласовании места встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что согласовано место встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но о нем будет объявлено несколько позже. Господин Ушаков пояснил, что между сторонами есть договоренность о проведении встречи двух президентов «в ближайшие дни», передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе (2018 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе (2018 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Следующая неделя, с 11 по 17 августа, по словам господина Ушакова, была обозначена сторонами «как ориентир» для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас прорабатываются детали встречи. Сколько дней займет подготовка к ней, отметил господин Ушаков, сказать пока трудно.

Накануне, 6 августа, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Юрий Ушаков сказал, что господин Уиткофф предлагал идею трехсторонней встречи — Владимира Путина, Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, — но российская сторона эту идею оставила без комментариев.