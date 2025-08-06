Главные новости за 6 августа. Воронеж, Орел, Курск
Дело о мошенничестве заместительниц воронежского министра ЖКХ может быть закрыто
Директор орловского филиала Россельхозбанка Шихман останется в СИЗО до октября
«Атомсбыт» потребовал 130 млн рублей с воронежского авиазавода
В Воронеже планируют построить 21-этажный дом за почти 1 млрд
Водители автобусов за время вторжения ВСУ эвакуировали 15,2 тысячи курян
Срок реконструкции стадиона в воронежской Терновке сдвинулся на три года
На строительство газопровода в ОЭЗ «Орел» выделяют 102 млн рублей