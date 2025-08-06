Срок реконструкции стадиона в воронежской Терновке сдвинулся на три года

Стадион в воронежской Терновке, который должны были реконструировать к сентябрю 2023 года, планируется сдать в 2026-м, сообщил во время прямой линии министр физкультуры и спорта региона Павел Чибисов.

Осенью 2022 года власти заключили контракт с калужским ООО «Ремстрой-40», которое взялось выполнить работы за 103,8 млн руб. По словам господина Чибисова, компания оказалась недобросовестным подрядчиком.

«Компенсационная выплата в бюджет поступила, все неустойки выплачены,— рассказал министр и отметил, что стадион достаивает воронежское ООО «Строительное управление-35» Виталия Кулакова.

По данным портала госзакупок, новые тоги состоялись в октябре 2024 года, стоимость работ равна 106,5 млн руб. Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен завершить реконструкцию до 1 декабря 2025 года.

В рамках проекта предполагается реконструировать футбольное поле, смонтировать спортплощадки, построить здание для команд и трибуну на 248 мест. Стадион должен стать базой для местной женской футбольной команды.

В апреле конкурс на капремонт стадиона «Юность» в воронежском Павловске выиграло местное ООО «Дон-строй» Владимира Калинина.

Юрий Голубь