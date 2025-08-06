Водители автобусов за время вторжения ВСУ эвакуировали 15,2 тысячи курян

С 6 августа 2024 года по 3 августа 2025 года водители автобусов эвакуировали из «серой зоны» в Курской области 15 261 человека, в том числе 1 509 детей. Для этого они совершили 1 172 рейса. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев в своем Telegram-канале.

Господин Замараев рассказал, что водители автобусов были одними из первых, кто пришел на помощь мирным жителям во время вторжения ВСУ. «Военные вывозили людей из-под обстрелов на бронетехнике и пересаживали в автобусы. Водители помогали переносить вещи, утешали испуганных, делились едой и водой. Часто работали без сна, сутками — зная, что каждая минута может спасти чью-то жизнь»,— добавил врио министра.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сегодня сообщил, что вместе с жителями приграничья заложил камень в основание будущего памятника «героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ». Его планируют возвести на мемориале «Курская дуга». «Врачам, волонтерам, военным, спасателям, обычным людям — всем, кто не остался в стороне, когда год назад на Курскую землю пришла беда. Не жалея себя, отдавая время и силы, они помогали эвакуировать людей, обеспечивали их едой, водой и вещами, заботились и постоянно были рядом»,— пояснил глава региона.

На этой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценивается в 3 млрд руб. Также он рассказал, что в боевых действиях на стороне Украины участвовали наемники как минимум из девяти стран.

Алина Морозова