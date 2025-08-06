В Воронеже планируют построить 21-этажный дом за почти 1 млрд

ООО «Специализированный застройщик "РСМУ-5"» семьи Карандеевых и Сергея Никишкина заявило проект монолитного кирпичного 21-этажного дома в воронежском микрорайоне Шилово, на улице Пойменная, 43. Предварительная стоимость строительства — 938,2 млн руб. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Сдача дома ожидается в первом квартале 2028 года. Выдача ключей — 30 июня 2028-го. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов. В качестве генерального подрядчика привлечено ООО «Эксклюзив», также принадлежашее семье Карандеевых.

Общая площадь будущего дома составит 17 тыс. кв. м, жилая — 9,9 тыс. кв. м. Запланировано 247 квартир, в том числе 95 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Квартиры с черновой отделкой начинаются от 26 кв. м. Также предусмотрено 66 нежилых помещений. На придомовой территории запланированы по одной детской, спортивной и контейнерной площадке. Парковочные места предусмотрены в подземном паркинге (64), а также на придомовой территории дома и вне ее — 88 и четыре соответственно.

Проект планируется реализовать на участке в 10,3 тыс. кв. м., который находится в собственности компании. Он расположен в микрорайоне Шилово, напротив школы №92. Примечательно, что в 2022 году этот участок в ходе торгов за 43 млн руб. приобрел застройщик «Инстеп», на тот момент принадлежащий экс-депутату воронежской облдумы Анатолию Шмыгалеву. В документации уточняется, что договор, закрепляющий право «РСМУ-5» на земельный участок, был подписан 7 июля 2025 года.

ООО «Специализированный застройщик "РСМУ-5" » зарегестрировано в Воронеже в 2024 году. Уставной капитал — 10 тыс. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По 33,3% общества принадлежит Михаилу и Александру Михаиловичу Карандеевым, а также Сергею Никишкину. Выручка и чистая прибыль за прошлый год — нулевые. Михаилу Карандееву также принадлежит работающее с 2005 года ООО «Специализированный Застройщик "СМУ №5"». Выручка этой компании в 2024 году составила 82 млн руб. (+3 422%), чистая прибыль —11 млн руб. (+602%). Среди объектов, возведенных этим юрлицом, дом комфорт-класса на Ломоносова, 83 — напротив дендропарка воронежского лестеха.

Анна Швечикова