«Атомсбыт» потребовал 130 млн рублей с воронежского авиазавода

Воронежский поставщик электроэнергии «Атомсбыт» подал два иска в Арбитражный суд Воронежской области на ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (филиал в регионе представлен авиазаводом, ВАСО). Общая сумма требований — 130,7 млн руб. Оба заявления приняты судом, их рассмотрят 17 сентября и 8 октября.

Первый иск касается задолженности в 96,9 млн руб., а также пени в 5,3 млн руб. Другие подробности не сообщаются. Второй иск связан с долгом по договору поставки электроэнергии на 28,5 млн руб. за период с 1 по 31 мая 2025 года. Также заявлены неустойки на 436,9 тыс. руб. за период с 19 мая по 16 июля 2025 года, с продолжением начисления неустойки до момента фактической уплаты долга.

По данным Rusprofile, АО «Энергетическая компания "Атомсбыт"» зарегистрировано в Воронеже в 2001 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Акционеры скрыты в ЕГРЮЛ, списки аффилированных лиц не публикуются с 2016 года. В 2024 году выручка компании составила 5,8 млрд руб. (+9%), прибыль — 58 млн руб. (+47%). Гендиректор — Максим Рябцев, который также руководит ЗАО «Реконэнерго», специализирующимся на проектировании промышленных процессов и производств, и ООО «Бобровское охотничье хозяйство».

В 2023 году ВАСО уже спорил с другими поставщиками ресурсов: тогда ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») настаивало на выплате 238 млн руб. задолженности за якобы незаконное водопотребление. Суд встал на сторону авиазавода, ООО «РВК-Воронеж» в попытке отменить решения судов дошло до высшей инстанции.

Анна Швечикова