На строительство газопровода в ОЭЗ «Орел» выделяют 102 млн рублей

АО «Корпорация развития Орловской области» (подконтрольно властям региона) объявило аукцион на строительство внеплощадочной сети газоснабжения высокого давления в управляемой ей особой экономической зоне (ОЭЗ) «Орел». Начальная цена контракта составляет 102,4 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит построить газопровод протяженностью 3,1 тыс. погонных метров. Его мощность должна составить до 20 тыс. кубометров в час. Работы требуется выполнить за четыре месяца с даты заключения контракта. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 13 августа. Итоги планируют подвести 15 августа.

В начале июня губернатор Андрей Клычков подписал постановление о выделении орловской корпорации развития 130 млн руб. на строительство инфраструктуры в ОЭЗ.

Алина Морозова