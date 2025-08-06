Директор орловского филиала Россельхозбанка Шихман останется в СИЗО до октября

Советский районный суд Орла сегодня, 6 августа, продлил арест директора регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Шихмана на два месяца. Управленец останется в СИЗО до 10 октября. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде. Суд таким образом удовлетворил ходатайство регионального управления ФСБ.

Директор орловского регионального филиала Россельхозбанка Михаил Шихман

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Парахина

Прошлый срок содержания в СИЗО был назначен обвиняемому 15 июня и подходил к концу. Финансисту инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Михаил Шихман был задержан 10 апреля этого года. После этого суд заключил его под стражу. Центр общественных связей ФСБ сообщал, что в основу уголовного дела лег корпоративный конфликт в зарегистрированном в Московской области ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК). Эта компания занималась изготовлением индивидуальных рационов питания для российской армии в рамках контракта с АО «Военторг» (подконтрольно Минобороны). В 2021 году суд признал ММК банкротом.

По версии следствия, директор филиала РСХБ, где обслуживался ММК, в начале 2020 года дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании Albequipment Trading Pte. Ltd, зарегистрированной в Сингапуре. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве ММК признал эту сделку неправомерной. Как считает следствие, таким образом банку был причинен ущерб в размере более 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «Сухпайки распробовали в Сингапуре».

Анна Швечикова