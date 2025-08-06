Дело о мошенничестве заместительниц воронежского министра ЖКХ может быть закрыто

Уголовное дело о мошенничестве против заместительниц министра ЖКХ Воронежской области Елены Евсюковой и Наталии Толчеевой прекращено. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали два источника в окружении чиновниц. О закрытии уголовного дела также сообщил защитник госпожи Толчеевой Валерий Смольянинов. «Я само постановление [о закрытии уголовного дела.— «Ъ-Черноземье»] не видел. Но оно точно вынесено»,— сказал адвокат «Ъ-Черноземье». По словам Валерия Смольянинова, дело было прекращено по ч. 1 ст. 24 УК РФ — в связи с отсутствием состава преступления. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, впрочем, эту информацию опровергли, заявив, что в отношении чиновниц расследуется два уголовных дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Толчеева и Елена Евсюкова на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Наталия Толчеева и Елена Евсюкова на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Сотрудники ГУ МВД задержали Елену Евсюкову и Наталию Толчееву в конце января этого года по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия их заключили под домашний арест, который истекает 17 августа. В начале июля им добавили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), которое остается актуальным. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

В основу уголовных дел легли обстоятельства исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымским ООО «Альфа». Компания исполнила его за 9,4 млн руб. На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора, которые позже суд отменил по иску регоператора.

При избрании меры пресечения чиновницам следствие объясняло, что еще до заключения контракта они якобы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены. Елена Евсюкова и Наталия Толчеева вину в мошенничестве отрицают. Злоупотребление полномочиями, по версии следствия, выразилось в том, что чиновницы приняли работы без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев, Сергей Калашников