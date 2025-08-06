Главные новости за 6 августа. Ростов-на-Дону и область

Ночью 6 августа силы ПВО отразили атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения ЛЭП без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем.

Управление Росимущества по Ростовской области объявило аукцион на продажу арестованного газопровода в Волгодонске. Начальная стоимость лота составляет 13,3 миллиона рублей.

Связать центр Ростова-на-Дону с Западным жилым массивом власти планируют с помощью Текучевского моста и улицы Толмачева.

По итогам пяти месяцев 2025 года в Ростовской области зафиксировали снижение показателей аварийности на дорогах. Причиной основного числа ДТП стали нарушения водителями правил дорожного движения. Количество таких случаев составило 89,1%.

В Ростовской области 60% средств размещения рискуют исключением из единого реестра из-за невыполнения обязательной самооценки до первого сентября. Из 609 объектов размещения, включенных в региональный реестр, процедуру самооценки завершили только 40%. Остальным предстоит уложиться в оставшиеся 3,5 недели.

Бахчеводы 13 из 41 районов Ростовской области приступили к уборке арбузов. Общая площадь посевов бахчевых культур под урожай 2025 года в области составила 155 тыс. га.

В Ростовской области в 2026 году планируют построить два крупных спортивных комплекса. Общий бюджет проектов составляет 2,1 млрд руб. Один из объектов — это физкультурно-оздоровительный комплекс, принадлежащий ЗАО «Агротранс». Стоимость его строительства оценивается в 1,5 млрд руб. Второй проект — комплекс с бассейном, принадлежащий ООО «МКС-Фитнес», его возведение обойдётся в 600 млн руб.