В Ростове построят два спорткомплекса за 2 млрд рублей в 2026 году

В Ростовской области в 2026 году планируют построить два крупных спортивных комплекса. Общий бюджет проектов составляет 2,1 млрд руб. Об сообщила «Деловая газета. Юг», со ссылкой на информацию пресс-службы администрации города Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Один из объектов — это физкультурно-оздоровительный комплекс, принадлежащий ЗАО «Агротранс». Стоимость его строительства оценивается в 1,5 млрд руб. Второй проект — комплекс с бассейном, принадлежащий ООО «МКС-Фитнес», его возведение обойдётся в 600 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о начале подготовки к строительству Дворца спорта на стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону.

Подрядчик приступил к вертикальной планировке грунта под легкоатлетический манеж и зал, бурению скважин и устройству грунтовых свай. На строительство из областного бюджета в 2025-2027 годах планируют направить более 3 млрд руб. Завершить работы по контракту должны к 31 августа 2027 года.

Кроме этого, в Красном Сулине в 2026-2027 годах планируют построить спортивный центр стоимостью 465,9 млн руб.

Наталья Белоштейн