В Волгодонске за 13 млн рублей выставили на продажу арестованный газопровод

Управление Росимущества по Ростовской области объявило аукцион на продажу арестованного газопровода в Волгодонске. Начальная стоимость лота составляет 13,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на пресс-службу электронной площадки «РТС-тендер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: территориальное управление Росимущества Ростовской области Фото: территориальное управление Росимущества Ростовской области

Газопровод, принадлежащий ЗАО «АПЦ», проходит от ул. Степной, 1, до ул. Химиков, 48 в Северо-Западном промышленном районе № 1 Волгодонска. Его длина составляет 778 м.

Ранее газопровод принадлежал компании ЗАО «СКФ». По данным портала kartoteka.ru, предприятие зарегистрировано в Волгодонске с 1997 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими промежуточными продуктами. С 2009 года руководителем ЗАО является Владимир Колесников.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Росимущество получило 100% долей зернового трейдера ООО «Родные поля». Активы предприятия включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд руб., ежегодная выручка — 299 млрд, а валовая прибыль — 100 млрд руб.

Наталья Белоштейн