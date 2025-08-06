Ростовская область собрала первые 850 тонн арбузов урожая-2025

Бахчеводы 13 из 41 районов Ростовской области приступили к уборке арбузов. Общая площадь посевов бахчевых культур под урожай 2025 года в области составила 155 тыс. га. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве сельского хозяйства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, больше всего продукции собрали в Аксайском районе — 850 т. На втором месте Цимлянский район с результатом 150 т, на третьем — Октябрьский с показателем 144 т.

В регионе выращивают бахчевые из российских и зарубежных семян. Наиболее популярными стали гибриды арбуза «Соренто», «Пекинская радость» и «Бонта», дыни – «Колхозница», «Торпеда» и «Осень». Лидерами по культивированию остаются Аксайский, Азовский, Мясниковский, Неклиновский и Цимлянский районы.

«Среднегодовое производство бахчевых в области достигает примерно 39 тыс. т. В 2024 году общий валовой сбор составил 37,1 тыс. т.»,— пояснили в разговоре с «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко