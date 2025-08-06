В Ростове дублер для проспекта Стачки откроют вне зависимости от проекта трамвая

Связать центр Ростова-на-Дону с Западным жилым массивом власти планируют с помощью Текучевского моста и улицы Толмачева. Об этом сообщила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова в рамках пресс-конференции в центре «Интерфакс-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Это не новая история с дублером проспекта Стачки. В свое время это даже было заложено в генеральный план города. Для проспекта Стачки это дорога, для которой необходимо создать альтернативу даже для снижения ее нагрузки вне зависимости от проекта „Ростовского трамвая“. Фактически мы создаем еще один широкий полноценный путь на Левенцовку», — рассказала госпожа Беликова.

Самым оптимальным вариантом, по мнению властей, стала улица Толмачева. Планируется, что потенциальную пропускную способность моста смогут использовать только после расширения Толмачева. Пока ширина моста «упирается» в узкую уличную сеть за ним, отметила госпожа Беликова.

Константин Соловьев