В Ростовской области зафиксировали снижение аварийности на дорогах

По итогам пяти месяцев 2025 года в Ростовской области зафиксировали снижение показателей аварийности на дорогах. Об этом заявила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова журналистам на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной основного числа ДТП стали нарушения водителями правил дорожного движения. Количество таких случаев составило 89,1%.

В настоящее время для повышения безопасности дорожной сети региона продолжаются работы по оснащению участков наружным освещением. До конца августа планируется модернизировать таким образом 43 км автодорог в 14 районах: Азовский, Дубовский, Бокойвский, Аксайский, Тарасовский, Семикаракорский и другие. Около 24 км дорог уже оснастили освещением.

Кроме того, в этом году специалисты заменят 20 тыс. м. барьерного ограждения и нанесут более 7 тыс. км. разметки.

На эти цели выделили 6,2 млрд руб., из которых освоили уже более 2,6 млрд руб.

Мария Хоперская