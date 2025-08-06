В четырех районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Ночью 6 августа силы ПВО отразили атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения ЛЭП без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем.

В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи. Огонь потушен.

По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал.

Наталья Белоштейн