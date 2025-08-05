Главные новости за 5 августа. Кавказ

В Кизилюртовском районе сегодня, 5 августа, перевернулся пассажирский автобус — есть пострадавшие. Происшествие случилось вблизи населенного пункта Зубутли-Миатли. Предварительно, водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением.

В отношении жителя Кизилюртовского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). В июле 2024 года фигурант, находясь за пределами России, отправил в одном из мессенджеров аудиозапись, направленную «на формирование идеологии терроризма и оправдывающей террористическую деятельность».

Компанию «Асфальто-бетонные смеси», ремонтировавшую трассу Р-217 «Кавказ» на участке Ставрополь — Невинномысск, оштрафовали на 144,6 млн руб. за создание незаконной свалки строительного мусора на землях водного фонда.

В Невинномысске застройщик завершил возведение объекта, несмотря на судебный запрет строительных работ и штраф от приставов. Застройщик проигнорировал судебное решение и продолжил работы. Федеральная служба судебных приставов зафиксировала нарушение, составила протокол и наложила штраф. Это не остановило ответчика — он практически завершил строительство, включая отделку фасадов.

Власти Ставропольского края утвердили охранную зону для объекта культурного наследия «Дача Эльзы» в курортной части Пятигорска. Особняк возвел кондитер Аршак Гукасов для первой жены — дочери немецкого купца Эльзы. Теперь владелец здания должен применять традиционные архитектурные решения при строительстве, ремонте или реконструкции в пределах объекта культурного наследия для сохранения его облика.

В Ставрополе началось возведение фундамента новой школы на 1550 учащихся, строительство которой завершится в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».