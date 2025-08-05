Администрация Невинномысска добивается сноса незаконного объекта через суд

В Невинномысске застройщик завершил возведение объекта, несмотря на судебный запрет строительных работ и штраф от приставов. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По словам главы Невинномысска, застройщик проигнорировал судебное решение и продолжил работы. Федеральная служба судебных приставов зафиксировала нарушение, составила протокол и наложила штраф. Это не остановило ответчика — он практически завершил строительство, включая отделку фасадов.

«Напоминаю, что любое строительство объектов капитального строительства требует обязательного получения разрешения в органах местного самоуправления. Несоблюдение этого требования влечет за собой серьезные последствия»,— отметил господин Миненков.

Валентина Любашенко