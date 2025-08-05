Школа с бассейном на улице Голуба в Ставрополе откроется в 2027 году

В Ставрополе началось возведение фундамента новой школы на 1550 учащихся, строительство которой завершится в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает региональный минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой Ставропольского края Фото: Минстрой Ставропольского края

Образовательное учреждение появится на улице Андрея Голуба в рамках комплексного развития территорий. Финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов.

«Строители полностью завершили разработку котлована и все подготовительные работы. Сейчас началось устройство фундамента здания и наружных инженерных сетей»,— рассказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

Проект предусматривает пять блоков с административными помещениями, классами для начальной школы, кабинетами для средних и старших классов. В здании разместятся спортивный и актовый залы, бассейн и столовая. Учреждение оснастят современным оборудованием и мебелью.

На прилегающей территории обустроят спортивные площадки для футбола, баскетбола, волейбола и игровые зоны.

Тат Гаспарян