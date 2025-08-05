В Пятигорске взяли под охрану особняк кондитера Гукасова

Власти Ставропольского края утвердили охранную зону для объекта культурного наследия «Дача Эльзы» в курортной части Пятигорска. Особняк возвел кондитер Аршак Гукасов для первой жены — дочери немецкого купца Эльзы. Информация появилась на официальном портале правовых актов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Согласно опубликованным данным, теперь владелец здания должен применять традиционные архитектурные решения при строительстве, ремонте или реконструкции в пределах объекта культурного наследия для сохранения его облика.

«Собственник вправе заниматься благоустройством и озеленением участка, прокладывать или восстанавливать подъездные пути и возводить новые капитальные строения при соблюдении установленных требований»,— поясняют в документе.

Валентина Любашенко