На Ставрополье подрядчик при ремонте дорог нанес ущерб почве в 144 млн рублей

Росприроднадзор направил ООО «Асфальто-бетонные смеси» требование о компенсации ущерба в более 144 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росприроднадзора Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

По данным надзорного органа, подрядчик организовал свалку строительных отходов на землях водного фонда при ремонте федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на участке Ставрополь-Невинномысск. Площадь захламленного участка составила 1 тыс. 748 кв. м., а высота навалов отходов — до 2,5 м. Отходы отнесли к четвертому и пятому классу опасности.

Управление направило требования о добровольной компенсации. Однако, как уточняется, если средства не поступят в срок, последует обращение в суд.

По данным портала Rusprofile, ООО «АБС» зарегистрировано в июне 2003 в Ессентуках. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Общество насчитывает 27 арбитражных дел на сумму 95 млн руб.

Константин Соловьев