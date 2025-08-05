Жителя Дагестана подозревают в публичном оправдании терроризма

В отношении жителя Кизилюртовского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

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По версии следствия, в июле 2024 года фигурант, находясь за пределами России, отправил в одном из мессенджеров аудиозапись, направленную «на формирование идеологии терроризма и оправдывающей террористическую деятельность».

Следствие продолжается. Если вину подозреваемого признают, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Константин Соловьев