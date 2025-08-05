Главные новости к утру 5 августа

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты из-за отсутствия решения в конфликте на Украине планируют ввести новые санкции против России и стран, покупающих её нефть. «Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне»,— сказал он.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, которую сегодня объявил МИД, — это следствие антироссийской политики стран НАТО. «Это новая реальность, с которой всем нашим противникам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов»,— написал господин Медведев в соцсети X.

Министерство юстиции США начало расследование обвинений о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа. Расследование инициировано после получения уголовного обращения от директора Национальной разведки Тулси Габбард.

Очередной пепловый выброс на высоту до 7км произошел на вулкане Ключевская сопка 5 августа. Шлейф пепла протянулся на 490 км на восток—юго-восток от вулкана. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км.

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи намерен объявить о планах по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне. Согласно документам агентства, США опасаются: страна, первой построившая АЭС на Луне, может установить там «запретную зону», ограничив возможности Вашингтона. NASA ищет подрядчика для создания ядерного реактора мощностью 100 кВт к 2030 году.

Минэнерго подготовило поправки в закон «Об электроэнергетике», которые дадут правительству право увеличить объем выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации. Сегодня установкам разрешено выдавать в сеть до 15 кВт, предельное значение может быть увеличено до 150 кВт.

Общая численность избирателей в России по итогам полугодия сократилась почти на 125 тыс. человек, следует из данных Центризбиркома. В России, по данным ЦИК, находится около 111 млн 438 тыс. избирателей, за рубежом — 1 млн 796 тыс. Число последних за год увеличилось почти на 11 тыс. Отдельно приводится количество избирателей в городе Байконур — 11 616 человек.