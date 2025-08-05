Уитакер: новые санкции против России станут очевидным следующим шагом США

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты из-за отсутствия решения в конфликте на Украине планируют ввести новые санкции против России и стран, покупающих её нефть. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне»,— сказал господин Уитакер.

Ранее Дональд Трамп сократил срок для достижения перемирия с 50 до 10 дней и пригрозил введением 100-процентных пошлин на российские товары, а также вторичных санкций в отношении государств, продолжающих закупки российской нефти.

Как сообщало издание Global Times, Бразилия и Индия не планируют прекращать импорт, поскольку получают выгоду от более дешевой российской нефти.