Ученые ожидают усиления извержения Ключевского вулкана на Камчатке

Очередной пепловый выброс на высоту до 7км произошел на вулкане Ключевская сопка 5 августа, передает Telegram-канал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Шлейф пепла протянулся на 490 км на восток—юго-восток от вулкана. По данным Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности, на Ключевском в ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км.

Извергающийся с 20 апреля Ключевской активизировался 30 июля после мощного землетрясения. В нем нарастает вулканическое дрожание, изливается лава, происходят пепловые выбросы, выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров над кратером. Как сообщил начальник Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук, фонтанирование лавы в кратере вулкана почти непрерывное, вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера.

В настоящий момент на полуострове активны разом несколько вулканов. Так, сегодня вулкан Крашенинникова продолжил извержение, выбросив столб высотой 6 км. По оценкам ученых, там возможны выбросы до 8 км. На вулкане Камбальный

снижается сейсмическая активность в постройке. На Мутновском вулкане, по спутниковым данным, фиксируется термальная аномалия.

ГУ МЧС по региону рекомендовало населению и туристам воздержаться от поездок и походов в окрестности вулканов в радиусе 10 км.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский