Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ и КНР

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи намерен объявить о планах по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне. Об этом сообщила газета Politico.

Согласно документам агентства, США опасаются: страна, первой построившая АЭС на Луне, может установить там «запретную зону», ограничив возможности Вашингтона. Представитель NASA назвал это победой во второй космической гонке. NASA ищет подрядчика для создания ядерного реактора мощностью 100 кВт к 2030 году и планирует заменить МКС коммерческими станциями к тому же сроку.

12 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал создание первой ядерной электростанции на Луне. 8 мая «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о строительстве лунной АЭС для исследований. К российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции (план до 2036 года) присоединились 13 стран.