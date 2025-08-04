Главные новости за 4 июля. Новороссийск

Новороссийский «Черноморец» уступил в первой домашней игре сезона против тульского «Арсенала» со счетом 1:2.

В ночь на 4 августа с 23:00 вечера до 5:20 утра российские силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Всего с 3 на 4 августа перехватили 61 дрон, атаковавший девять регионов страны.

Открытие аэропорта в Геленджике в июле 2025 года привело к росту спроса на краткосрочную аренду жилья. Количество запросов на аренду квартир и апартаментов увеличилось на 26% по сравнению с июнем.

Специалисты Новороссийской таможни совместно с УФСБ по Краснодарскому краю раскрыли крупную схему уклонения от таможенных платежей. В центре расследования оказался директор автосалона из Санкт-Петербурга, организовавший незаконный ввоз 14 премиальных автомобилей из США.

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летней местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации граждан по месту жительства (ст. 322.2 УК РФ).

Прокуратура требует аннулировать договор аренды клиники с мэрией Новороссийска.