Ночью над акваторией Черного моря сбили 18 беспилотников

В ночь на 4 августа с 23:00 вечера до 5:20 утра российские силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Всего с 3 на 4 августа перехватили 61 дрон, атаковавший девять регионов страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо Черного моря, наибольшее число дронов сбили в Воронежской области (12) и Крыму (11). Еще восемь беспилотников нейтрализовали над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два — в Брянской и Ростовской областях, а также по одному — над Московским регионом и Рязанской областью.