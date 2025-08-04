«Черноморец» проиграл в первой домашней игре в сезоне

Новороссийский «Черноморец» уступил в первой домашней игре сезона против тульского «Арсенала» со счетом 1:2. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Единственный гол у хозяев забил Олег Николаев на седьмой минуте. В составе тульского «Арсенала» голы записали на свой счет Амур Калмыков на 48-й минуте и Алан Цараев на 75-й минуте.

После этого матча тульский «Арсенал» занимает седьмое место в таблице ФНЛ с пятью очками в активе. «Черноморец» — спустя три матча набрал лишь одно очко и занимает 13-ю строчку.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Черноморец» начал новый сезон с результативной ничьи с «Родиной». С трибун за действием наблюдали более 1 тыс. зрителей.