Прокуратура требует аннулировать договор аренды клиники с мэрией Новороссийска

Как стало известно «Ъ-Новороссийск», первый заместитель прокурора Краснодарского края подал иск о признании недействительным договора аренды земельного участка между администрацией Новороссийска и ООО «Клиника сахарного диабета». Соглашение было заключено 25 июля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно материалам дела, спорный земельный участок с кадастровым номером 23:47:0118060:400 площадью 381 кв. м находится в районе Пятая бригада в Новороссийске. Помимо клиники ответчиками выступают индивидуальные предприниматели Тигран Саноян из Новороссийска и Алексей Звягин из Анапы.

Прокуратура требует применить последствия недействительности сделки — погасить в Едином государственном реестре недвижимости записи об обременении участка правом аренды.

Арбитражный суд Краснодарского края принял исковое заявление к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 21 августа 2025 года.

Лия Пацан