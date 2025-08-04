Спрос на посуточную аренду в Геленджике вырос на 26% после открытия аэропорта

Открытие аэропорта в Геленджике в июле 2025 года привело к росту спроса на краткосрочную аренду жилья. Количество запросов на аренду квартир и апартаментов увеличилось на 26% по сравнению с июнем, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Популярность домов в сегменте краткосрочной аренды выросла на 17%, тогда как долгосрочная аренда показала скромный прирост (+3% для квартир и -1% для частных домов).

Как пояснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, традиционный летний рост спроса в этом году усилило открытие аэропорта, хотя часть пассажиров использует Геленджик лишь как пересадочный пункт. При этом цены на жильё заметно выросли: суточная аренда однокомнатной квартиры теперь стоит в среднем 6,9 тыс. руб. (+12%), дома — 12,6 тыс. руб. (+13%). Долгосрочная аренда изменилась незначительно: месячная стоимость квартиры составила 78 тыс. руб. (+1%), а дома, напротив, подешевели до 164 тыс. руб. (-2%).

На рынке представлено 4,7 тыс. квартир и 450 домов для краткосрочной аренды, тогда как вариантов для длительного проживания значительно меньше — всего 60 квартир и 40 домов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса по мере наступления пика курортного сезона.