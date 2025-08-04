Новороссийские таможенники раскрыли контрабанду премиальных авто из Питера

Специалисты Новороссийской таможни совместно с УФСБ по Краснодарскому краю раскрыли крупную схему уклонения от таможенных платежей. В центре расследования оказался директор автосалона из Санкт-Петербурга, организовавший незаконный ввоз 14 премиальных автомобилей из США, сообщили в пресс-службе новороссийской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, предприниматель намеренно занижал стоимость ввозимых машин марок Jaguar, Dodge, Audi и других, чтобы уменьшить таможенные платежи. Общая сумма недоплаты превысила 9,7 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенном организованной группой. На данный момент подозреваемый полностью погасил нанесенный государству ущерб. Расследование продолжается.