В Новороссийске пенсионерка фиктивно прописала семь иностранцев

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летней местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации граждан по месту жительства (ст. 322.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина зарегистрировала в своей квартире семерых граждан из других регионов России, не собираясь предоставлять им жилье. В миграционную службу она подавала заявления с заведомо ложными сведениями о фактическом проживании этих лиц.

Подобные действия нарушают систему миграционного учета, искажая статистические данные, необходимые для государственного контроля за перемещениями граждан.

На время следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.