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Министр культуры Оренбуржья Шевченко возглавит минобр Свердловской области

Глава министерства культуры Оренбургской области Евгения Шевченко «весьма вероятно» будет назначена министром образования Свердловской области в ближайшее время, рассказал «Ъ-Урал» источник в региональном правительстве. В свердловском департаменте информационной политики «Ъ-Урал» заверили, что сообщат «о кадровых решениях после их принятия».

Евгения Шевченко

Евгения Шевченко

Фото: Сайт правительства Оренбургской области

Евгения Шевченко

Фото: Сайт правительства Оренбургской области

В отделе пресс-службы правительства Оренбургской области «Ъ-Урал» рассказали, что не располагают информации о скорой отставке госпожи Шевченко. «Продолжает работать»,— добавили в региональном правительстве.

Евгения Шевченко возглавляет министерство культуры Оренбургской области с мая 2015 года. Ранее, с 1996 года, она работа оператором электронно-вычислительных машин на Новотроицкой типографии ЗАО «Носта-печать», с 2000 года — корреспондентом в газете «Новые ведомости», выпускающим редактором газеты «Орский вестник».

В 2009 году получила должность начальника управления по информационным технологиям, общественным связям и национальной политике мэрии Орска, в 2010 году — главы управления по информационно-аналитическому обеспечению деятельности губернатора и правительства региона в структуре министерства культуры, общественных и внешних связей области. С 2012 года занимала пост заместителя руководителя аппарата главы и правительства Оренбургской области — начальника управления информационной политики.

Евгения Шевченко может сменить на посту министра образования Свердловской области Светлану Тренихину, которая возглавляет ведомство с октября 2024 года: после перехода Юрия Биктуганова в Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) на должность и.о. ректора госпожа Тренихина работала и.о. министра, с марта — главой ведомства. Указ о ее назначении подписал на тот момент губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

После отставки господина Куйвашева и назначения врио главы региона Дениса Паслера (возглавлял Оренбургскую область с 2019 года) в составе свердловского правительства произошли изменения. Член оренбургского правительства Татьяна Савинова получила должность заместителя губернатора — главы министерства здравоохранения Свердловской области, Андрей Цыкну — постоянного представителя свердловского губернатора при президента России, Инна Аверкова — директора департамента информационной политики региона.

В ходе общения с журналистами в апреле Денис Паслер заверил, что ждать скорых кадровых перемен в составе членов правительства не стоит. «Если я буду видеть, что есть какие-то вопросы по определенным направлениям и отраслям, и работу нужно корректировать — мы это будем делать»,— подчеркнул тогда врио губернатора.

Василий Алексеев

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