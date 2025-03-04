Министру урезали молодежную политику

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министром образования Светлану Тренихину, которая полгода исполняла обязанности главы ведомства после отставки Юрия Биктуганова. До назначения госпожи Тренихиной глава региона провел реорганизацию министерства и выделил в отдельный орган власти департамент молодежной политики. По мнению эксперта, изменения позволят министру сосредоточиться на усилении работы по подготовке специалистов для свердловских предприятий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Евгений Куйвашев (слева) поручил новому министру Светлане Тренихиной (справа) развивать среднее профессиональное образование

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Евгений Куйвашев (слева) поручил новому министру Светлане Тренихиной (справа) развивать среднее профессиональное образование

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Светлана Тренихина возглавила министерство образования Свердловской области спустя полгода после отставки Юрия Биктуганова, который в октябре 2024 года перешел на работу в Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) на должность и.о. ректора. Госпожа Тренихина, занимавшая пост первого заместителя главы ведомства, была назначена и.о. министра.

Светлане Тренихиной 49 лет. Она уроженец Свердловска (сейчас. — Екатеринбург), в 2001 году окончила Уральскую государственную юридическую академию по направлению «юриспруденция», квалификация «юрист», в 2009 году — аспирантуру Уральского государственного университета по специальности «социология культуры», в 2012 году — Российский государственный профессионально-педагогический университет по направлению «Менеджмент в организации». Работала в должности ректора Института развития образования Свердловской области. В 2024 году была назначена первым заместителем министра образования и молодежной политики региона, на своем посту координировала работу управления надзора и контроля в сфере образования, отдела образования детей с особыми образовательными потребностями и отдела реализации государственной политики в сфере общего образования.

В ходе рабочей встречи с губернатором Евгением Куйвашевым во вторник, 4 марта, Светлана Тренихина сообщила о планах усилить работу по развитию среднего профессионального образования (СПО) в области и по подготовке специалистов для промышленности региона.

«Мы должны говорить о создании безопасных и комфортных условий в детских садах, школах, учреждениях СПО и вузах»,— добавила министр.

Господин Куйвашев поручил главе ведомства сосредоточиться на обновлении учреждений СПО и на развитии проекта «Профессионалитет». Ранее, в декабре, губернатор отмечал, что область преодолела кризис нехватки трудовых ресурсов, однако подчеркнул, что регион должен усилить работу по привлечению специалистов из других субъектов и по обучению собственных кадров.

По словам губернатора, в области создали 12 образовательных кластеров, 72% выпускников программы «Профессионалитет» были трудоустроены на свердловские предприятия.

Во время работы Светланы Тренихиной в должности и.о. министра, Евгений Куйвашев выделил департамент молодежной политики в отдельный орган власти. Он был ликвидирован как самостоятельное ведомство и включен в состав министерства образования области в 2018 году после слов директора департамента Ольги Глацких, которая в ответ на вопрос школьников о финансировании молодежных проектов заявила, что «государство не просило вас рожать». После завершения процесса реорганизации региональный минобр будет переименован в «министерство образования Свердловской области», из названия будет исключена «молодежная политика».

В феврале Евгений Куйвашев утвердил структуру департамента, в которой будет работать 17 человек. В правительстве отметили, что процесс реорганизации продлится около двух месяцев. Согласно тексту постановления, департамент будет оказывать поддержку организациям, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, содействовать в модернизации действующей сети учреждений молодежной политики и в работе муниципалитетов по организации молодежных бирж труда.

«Департамент участвует в выработке и реализации мер, направленных на распространение идей патриотизма, дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия, культуры межнационального общения»,— сказано в документе.

Реорганизация министерства образования и молодежной политики области позволит Светлане Тренихиной сосредоточиться на усилении работы по подготовке специалистов для свердловских предприятий, считает руководитель экспертного клуба региона Анатолий Гагарин. «У департамента молодежной политики также возрастет объем работы в связи с расширением спектра проектов по патриотическому воспитанию. Реорганизация позволит министерству и департаменту сконцентрироваться на своих профильных направлениях и повысить эффективность работы»,— отметил господин Гагарин.

Василий Алексеев