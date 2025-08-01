Главные новости за 1 августа. Кавказ

Власти Дагестана опровергли информацию о выделении каждому жителю республики по 2,5 млн цифровых рублей за заключение контракта с Минобороны или участие в специальной военной операции.

Со 2 августа в Невинномысске общественный транспорт перейдет на наличный расчет. Причиной послужили участившиеся сбои безналичной оплаты.

В Шпаковском округе Ставропольского края в ДТП с ГАЗ-4732 скончался 88-летний водитель ВАЗ-21013. За последние 2 года он 9 раз привлекался к административной ответственности. 1 августа в 11:30 на 301 км автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении с. Московского, врезался в припаркованный на обочине грузовик.

Температура почвы на востоке Ставропольского края — в селе Арзгир достигла 66°С. По рекомендациям спасателей в пик дневной солнечной активности лучше находиться в помещении, если все же приходится выходить на улицу, не стоит забывать о головном уборе и воде.

В Кабардино-Балкарии более 20 единиц спецтехники не могут приступить к расчистке Тырныауза из-за угрозы повторного схода селя.