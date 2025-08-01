На Ставрополье в ДТП с грузовиком погиб 88-летний водитель

В Шпаковском округе Ставропольского края в ДТП с ГАЗ-4732 скончался 88-летний водитель ВАЗ-21013. За последние 2 года он 9 раз привлекался к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, 1 августа в 11:30 на 301 км автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении с. Московского, врезался в припаркованный на обочине грузовик.

В результате сильного удара пенсионер скончался до прибытия скорой помощи.

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Наталья Белоштейн