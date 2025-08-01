Общественный транспорт в Невинномысске со 2 августа перейдет на наличный расчет
Со 2 августа в Невинномысске общественный транспорт перейдет на наличный расчет. Причиной послужили участившиеся сбои безналичной оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пассажиры стали все чаще сталкиваться с неудобствами при безналичной оплате проезда: задвоение сумм, невозможность списания средств, блокировка карт и другие.
Оплата наличными вводится до полного устранения технических проблем.