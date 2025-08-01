В КБР техника не приступает к расчистке Тырныауза из-за угрозы нового схода селя

В Кабардино-Балкарии более 20 единиц спецтехники не могут приступить к расчистке Тырныауза из-за угрозы повторного схода селя. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Специалисты приступили к восстановлению системы газо-, водо- и электроснабжения. По предварительным данным, селевой поток принес тысячи тонн горных пород. Основная масса сошла по специальному селепропускному лотку реки Герхожан-Суу, но большой объем грязи вылился за пределы лотка и заполнил улицы города.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ», в случае необходимости для помощи региону может быть запрошена поддержка из федерального центра. Об этом сообщил полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка в разговоре с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Сход селевых масс накануне, 31 июля, в Тырныаузе повредил системы снабжения. Власти объявили срочную эвакуацию из города.

Константин Соловьев