В Дагестане опровергли фейк о внедрении цифрового рубля в выплаты военнослужащим

Власти Дагестана опровергли информацию о выделении каждому жителю республики по 2,5 млн цифровых рублей за заключение контракта с Минобороны или участие в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра управления регионом (ЦУР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Информация не соответствует действительности. Документ не имеет юридической силы, а цифровой рубль в России пока находится на этапе тестирования и не используется для выплат по контрактной службе. Подобный фейк распространяется и в других регионах», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев