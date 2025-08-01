На востоке Ставрополья температура почвы достигла +66°С

Температура почвы на востоке Ставропольского края — в селе Арзгир достигла 66°С. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава Арзгирского округа Алексей Палагута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница «ВКонтакте» главы Арзгирского округа Алексея Палагуты Фото: Страница «ВКонтакте» главы Арзгирского округа Алексея Палагуты

Кадры с термометром запечатлел местный житель и поделился с ними с главой округа.

«Солнце действительно очень сильно нагревает нашу арзгирскую землю, именно поэтому необходимо соблюдать все рекомендации по сохранению здоровья и хорошего самочувствия в такую погоду, а также не забывать правила противопожарной безопасности»,— отметил Алексей Палагута.

По рекомендациям спасателей в пик дневной солнечной активности лучше находится в помещении, если все же приходится выходить на улицу, не стоит забывать о головном уборе и воде.

Наталья Белоштейн