На востоке Ставрополья температура почвы достигла +66°С
Температура почвы на востоке Ставропольского края — в селе Арзгир достигла 66°С. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава Арзгирского округа Алексей Палагута.
Фото: Страница «ВКонтакте» главы Арзгирского округа Алексея Палагуты
Кадры с термометром запечатлел местный житель и поделился с ними с главой округа.
«Солнце действительно очень сильно нагревает нашу арзгирскую землю, именно поэтому необходимо соблюдать все рекомендации по сохранению здоровья и хорошего самочувствия в такую погоду, а также не забывать правила противопожарной безопасности»,— отметил Алексей Палагута.
По рекомендациям спасателей в пик дневной солнечной активности лучше находится в помещении, если все же приходится выходить на улицу, не стоит забывать о головном уборе и воде.