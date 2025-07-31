Главные новости за 31 июля. Кавказ

Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесской Республике арестовало имущество обвиняемых на 326 млн руб. за первое полугодие 2025 года. По ходатайству следователей суды наложили арест на имущество обвиняемых и активы, добытые преступным путем. Эта сумма полностью покрывает размер причиненного ущерба.

Конкурсный управляющий ООО «Тамерлан» объявил о продаже имущества компании на торгах на общую сумму 87,8 млн руб. Предприятие специализировалось на оптовой торговле топливом в Нальчике, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В первом полугодии 2025 года объем господдержки сельхозпроизводителей Минераловодского округа вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 346,4 млн руб., годом ранее эта сумма была равна 200 млн руб.

С июля 2024 года число плательщиков НПД в крае увеличилось на 60 тыс. человек и на сегодняшний день составляет 248 тыс. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС. В ведомстве отметили, что самозанятые не обязаны предоставлять налоговые декларации или отчётность, использовать онлайн-кассы или вносить фиксированные страховые взносы.

В Ставропольском крае все медицинские учреждения укомплектованы антирабическими вакцинами (прививками от бешенства). Об этом заявил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов. Потребность в вакцине – сезонная. В феврале за антирабической вакциной в месяц обращалось около 300 человек, в мае показатель увеличился до 1,5 тыс. человек.

В Невинномысске продолжается масштабная модернизация теплоэнергетического комплекса. Работы проводятся под строгим контролем министерства ЖКХ края. Общая сумма выделенных средств составляет 576 млн руб.