В Невинномысске на обновление теплоэнергетического комплекса выделено 576 млн рублей

В Невинномысске продолжается масштабная модернизация теплоэнергетического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По информации ведомства, на участке от дома №1 до дома №7 по ул. Гагарина уже проведены работы по разработке грунта и его вывозу, вскрыты плиты и демонтированы трубы старой теплотрассы протяженностью 96 метров. После специалисты будут укладывать новый современный трубопровод.

«Работы проводятся под строгим контролем министерства ЖКХ края. Общая сумма выделенных средств составляет 576 млн руб. Часть работ завершат к новому отопительному сезону, еще часть в 2026 году»,— пояснил глава города Михаил Миненков.

Валентина Любашенко