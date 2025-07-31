Имущество топливного трейдера из Нальчика выставили на торги за 87 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Тамерлан» объявил о продаже имущества компании на торгах на общую сумму 87,8 млн руб. Предприятие специализировалось на оптовой торговле топливом в Нальчике, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлены два лота общей стоимостью 87,8 млн руб. Первый лот включает грузовой тягач седельный MAN 2002 года выпуска стоимостью 2,6 млн руб. Второй лот состоит из 15 формокомплектов различного промышленного оборудования общей стоимостью 85,2 млн руб.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены лота. Шаг торгов составляет 5% от стартовой стоимости. Заявки на участие принимаются до 11 августа, торги состоятся 12 августа.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тамерлан» зарегистрировано в Нальчике (КБР) в 2010 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Бенефициар предприятия — Василий Корчагин. Выручка компании за 2024 год составила 1,2 млрд руб., прибыль — 1,6 млн руб. Уставный капитал — 1 млн руб.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал ООО «Тамерлан» банкротом в марте 2025 года. Инициатором процедуры несостоятельности стал учредитель компании Василий Корчагин. Как следует из заявления ликвидатора, общая сумма задолженности по обязательным платежам на 2 июля 2024 года достигла 285,5 млн руб.

Согласно бухгалтерскому балансу, на 28 декабря 2024 года балансовая стоимость основных средств должника составляла 53,1 млн руб., а остаточная — 34,7 млн руб. Денежные средства в кассе организации отсутствовали. Дебиторская задолженность составила 489,8 млн руб.

Из представленных документов следовало, что у должника нет возможности погасить долги из-за недостатка имущества.

Тат Гаспарян