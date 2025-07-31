Сельхозпроизводители Ставрополья получили 346 млн рублей господдержки

В первом полугодии 2025 года объем господдержки сельхозпроизводителей Минераловодского округа вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 346,4 млн руб., годом ранее эта сумма была равна 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В 2025 году значительная часть финансирования направлена на поддержку садоводства. Эти средства предоставлены двум сельскохозяйственным предприятиям и одному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенным в округе. Кроме того, 21,5 млн руб. выделены на развитие растениеводства четырем сельхозорганизациям и пяти КФХ.

Также предоставлена субсидия в размере 800 тыс. руб. на поддержку племенного животноводства.

Средства на выплату субсидий направляются из федерального и краевого бюджетов.

Наталья Белоштейн