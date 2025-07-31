Все больницы Ставрополья укомплектовали вакциной против бешенства

В Ставропольском крае все медицинские учреждения укомплектованы антирабическими вакцинами (прививками от бешенства). Об этом заявил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам господина Литвинова, потребность в вакцине – сезонная. В феврале за антирабической вакциной в месяц обращалось около 300 человек, в мае показатель увеличился до 1,5 тыс. человек.

«Мы перераспределяли вакцину между медицинскими учреждениями, потому что где-то обращений было меньше, поэтому был запас вакцины. В оперативном порядке это осуществлялось», — рассказал министр.

Константин Соловьев