13,3 млрд рублей на промпарк в Татарстане и новый глава Минстроя Марий Эл

На вторую очередь промышленного парка «Хайер Рус» в Набережных Челнах планируют направить 13,3 млрд руб. В технопарк намерены привлечь 11 китайских компаний в качестве резидентов.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев назначил Александра Горбунова министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Прошлый глава министерства Александр Криворотов покинул должность по собственному желанию.

В Татарстане планируют вакцинировать от гриппа 2,4 млн человек. Это число составляет 60% от общей численности населения республики. В медучреждения Татарстана поступило около 200 тыс. доз вакцин от гриппа.

Действующий сенатор РФ от Татарстана Александр Терентьев может сохранить свой пост после выборов раиса республики в сентябре. Господин Терентьев занимает эту должность с 2022 года.

За полгода 2025 года прокуратура Чувашии выявила 26 тыс. нарушений законов. За это время было возбуждено 70 уголовных дел, в пользу граждан и государства взыскано 78 млн руб.

В Приволжском федеральном округе прогнозируют низкий уровень воды и проблемы с судоходством. Проблемы также могут затронуть Республику Коми на реках Вычегда и Печора и отдельные участки в Уфе. В пресс-службе Минэкологии Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что обращений о низком уровне воды в 2025 году не поступало. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет около 52,7 м БС, а минимальный навигационный уровень — 49 м БС.

Жителя Нижнекамска осудили на шесть лет за пропаганду терроризма. По данным УФСБ по Татарстану, фигурант распространял видеоматериалы, пропагандирующие террористическую деятельность, и призывал к насильственным действиям.

Средняя площадь квартир в новостройках Казани за год сократилась на 1,1 кв. м. Столица Татарстана попала в топ-5 городов с наибольшим сокращением площади квартир на первичном рынке жилья.

Диана Соловьёва